بالفيديو..حمدي” مهما كانت قوة تاجنانت ..فنحن إسمنا إتحاد العاصمة” !

رفع مدرب إتحاد العاصمة التحدي قبل ساعات قليلة عن مواجهة الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة الأولى التي ستجمع فريقه بدفاع تاجنانت بملعب “لهوي إسماعيل”.

ونشط “حمدي” ندوة صحفية صبيحة اليوم بقاعة المحاضرات التابعة لملعب عمر حمادي ببولوغين تحدث فيها عن مواجهة دفاع تاجنانت قائلا:

” دفاع تاجنانت يمتلك هجوم قوي ووسط ميدان رائع، كما أنه سيكون المستضيف خلال هذه المباراة، لكن مهما كانت قوته فلا تنسوا أن إسمنا إتحاد العاصمة”.

وأضاف: ” نحن لا نخاف من أي فريق مهما كانت قوته، يننتقل إلى تاجنانت من أجل العودة بالنقاط الثلاثة وهذا أمر واضح”.

وأكد حمدي أن قرعة كأس الجمهورية لم تكن رحيمة مع فريقه الذي سيتنقل إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة قائلا:

“المهمة ستكون جد صعبة، لأننا نعرف جيدا قيمة الساورة داخل ديارها، لكن هذا لا يمنعنا من العمل على العودة بالتأهل من هناك”.