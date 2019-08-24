بالفيديو.. حمرون مندهش من أرضية ملعب “أم درمان”

صُدم لاعبوا والطاقم الفني لفريق شبيبة القبائل، من الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها أرضية ملعب “أم درمان” بالسودان.

نشر مهاجم شبيبة القبائل، رزقي حمرون، مقطع فيديو، أظهر من خلاله الحالة المزرية، لعشب الملعب، وعلق عليها ساخرا “أفضل ملعب في التاريخ”.

وأبدت إدارة “الكناري”، على لسان مستشارها التقني، جون ايف شاي، تخوفها من تأثير أرضية الملعب، على مستوى ومجريات المباراة.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه المريخ السوداني، أمسية اليوم السبت، بملعب “أم درمان”، لحساب لقاء العودة من تصفيات رابطة أبطال إفريقيا.