بالفيديو.. حمرون يسجل أسرع هدف في الدوري المصري
بقلم كريم تيغرمت
تمكن المهاجم الجزائري رزقي حمرون، من البصم على هدف جديد هذا الموسم بألوان ناديه فاركو في مواجهة المصري.
وشارك حمرون، كعادته أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه فاركو، في هذه المواجهة التي جمعتهم بفريق المصري.
كما برز المهاجم الأسبق للشبيبة، في الثواني الاولى من هذا اللقاء، بافتتاحه باب التسجيل، ليمنح التقدم لناديه.
ويعد هدف رزقي حمرون، في هذه المباراة، أسرع هدف في الدوري المصري خلال هذا الموسم.
رزقي حمرون مهاجم فاركو يُسجل الهدف الأسرع في الدوري هذا الموسم 🔥⚽️pic.twitter.com/MK3BkNaTnE
— سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) January 28, 2023
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