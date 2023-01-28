بالفيديو.. حمرون يسجل أسرع هدف في الدوري المصري

تمكن المهاجم الجزائري رزقي حمرون، من البصم على هدف جديد هذا الموسم بألوان ناديه فاركو في مواجهة المصري.

وشارك حمرون، كعادته أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه فاركو، في هذه المواجهة التي جمعتهم بفريق المصري.

كما برز المهاجم الأسبق للشبيبة، في الثواني الاولى من هذا اللقاء، بافتتاحه باب التسجيل، ليمنح التقدم لناديه.

ويعد هدف رزقي حمرون، في هذه المباراة، أسرع هدف في الدوري المصري خلال هذا الموسم.