إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. حمرون يسجّل وينهمر بالبكاء بعد دخوله سباق الهدافين

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. حمرون يسجّل وينهمر بالبكاء بعد دخوله سباق الهدافين
حمرون
  • 1006
  • 0

دخل المهاجم الجزائري رزقي حمرون سباق الهدافين في الدوري المصري بعد عودته للتسجيل مجدّدا في مباراة فريقه فاركو أمام الاتحاد السكندري.

وبصم حمرون على هدفه الشخصي في اللقاء الذي جرى بملعب برج العرب ضمن الجولة 24 من البطولة المحلية. ليرفع رصيده إلى 8 أهداف.

كما قال موقع “أون سبور” المصري، ان اللاعب السابق لشبيبة القبائل انهمر بالبكاء، أثناء فرحته الكبيرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption

رابط دائم : https://nhar.tv/zyyso
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر