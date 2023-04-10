بالفيديو.. حمرون يسجّل وينهمر بالبكاء بعد دخوله سباق الهدافين

دخل المهاجم الجزائري رزقي حمرون سباق الهدافين في الدوري المصري بعد عودته للتسجيل مجدّدا في مباراة فريقه فاركو أمام الاتحاد السكندري.

وبصم حمرون على هدفه الشخصي في اللقاء الذي جرى بملعب برج العرب ضمن الجولة 24 من البطولة المحلية. ليرفع رصيده إلى 8 أهداف.

كما قال موقع “أون سبور” المصري، ان اللاعب السابق لشبيبة القبائل انهمر بالبكاء، أثناء فرحته الكبيرة.

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