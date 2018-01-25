بالفيديو.. حمرون يواصل التألق ويقود السد لفوز عريض

واصل الجزائري “يوغرطة حمرون” تألقه بتسجيله الثنائية الثانية له في ظرف أيام أمسية اليوم الخميس في لقاء فريقه السد.

ضد المُضيف الغرافة في الأسبوع 14 من دوري نجوم قطر، والذي إنتهى بفوز زملاء حمرون برباعية نظيفة.

وسجل لاعبُ “شتيوا بوخارست” الروماني السابق هدفين في الدقيقتين 33 و46 على التوالي ليُغادر الميدان في الدقيقة 79.

وتواصل غياب الدولي الجزائري الأخر بغداد بونجاح عن تشكيلة فريقه السد بسبب عدم جاهزيته البدنية بعد عودته من الإصابة.

ووصل حمرون بفضل ثنائيته اليوم إلى هدفه الثامن هذا الموسم في دوري نجوم قطر.