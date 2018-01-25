عاجل

بالفيديو.. حمرون يواصل التألق ويقود السد لفوز عريض

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. حمرون يواصل التألق ويقود السد لفوز عريض
بقلم عبد النور حواز

واصل الجزائري “يوغرطة حمرون” تألقه بتسجيله الثنائية الثانية له في ظرف أيام أمسية اليوم الخميس في لقاء فريقه السد.

ضد المُضيف الغرافة في الأسبوع 14 من دوري نجوم قطر، والذي إنتهى بفوز زملاء حمرون برباعية نظيفة.

وسجل لاعبُ “شتيوا بوخارست” الروماني السابق هدفين في الدقيقتين 33 و46 على التوالي ليُغادر الميدان في الدقيقة 79.

وتواصل غياب الدولي الجزائري الأخر بغداد بونجاح عن تشكيلة فريقه السد بسبب عدم جاهزيته البدنية بعد عودته من الإصابة.

ووصل حمرون بفضل ثنائيته اليوم إلى هدفه الثامن هذا الموسم في دوري نجوم قطر.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital