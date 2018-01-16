بالفيديو.. حمّار يعتدي على الجميع في بشّار !

شهدت نهاية مباراة شبيبة الساورة ووفاق سطيف سهرة أمس في منافسة كأس الجمهورية، نهاية مأساوية حيث اختلط الحابل بالنابل بين المسيرين وبين اللاعبين.
وحتى رئيس النسر السطايفي “حسن حمّار” دافع عن فريقه بطريقته الخاصة واعتدى على الجميع !
يذكر أن وفاق سطيف قد أقصي من منافسة الكأس بعد خسارته أمس بهدف لصفر.
التعليقات (2)
لانهم يظنون أن أصحاب الصحراء لا يفقهون في التسيير ولعب الكرة فالساورة باحتلالها لهذه المراتب المشرفة في البطولة فإن بعض رؤساء الفرق منزعجون فلذلك هم متنرفزون ولا يحبون الذهاب الف كيلومتر للعب في بشار بل اللعب في العاصمة البليدة المدية كما يقول المثال زيتنا في بيتنا حتى سطيف كانت للكولسة دور في إسقاط الساورة العام الفارط اتمنى ان تسود الروح الرياضية بين الاسماء لانهم قدوة للشباب واللاعبين مثل المربي بالتوفيق الساورة والبيض
السبب الاكبر في المناوشات الحاكم المبارة ضربة الجزاء التي احتسبها الحاكم ضربة جزاء غيرشرعية غير شرعية تماما –الحاكم المبارة يجب ان يعاقب ___ الوفاق سطيف كان هو الاقوى__انا لست مناصرا الى وفاق سطيف ولكن الحقيقة تقال با الامس فقط وفاق سطيف هو الذي حصل الكورة الذهبية وليس السورة فريق الممول من موؤسسة _انافور___باموال العمال بالملايير___ واليوم العمال الموؤسسة راهم يطالبوا با اماوليهم