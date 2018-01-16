بالفيديو.. حمّار يعتدي على الجميع في بشّار !

شهدت نهاية مباراة شبيبة الساورة ووفاق سطيف سهرة أمس في منافسة كأس الجمهورية، نهاية مأساوية حيث اختلط الحابل بالنابل بين المسيرين وبين اللاعبين.

وحتى رئيس النسر السطايفي “حسن حمّار” دافع عن فريقه بطريقته الخاصة واعتدى على الجميع !

يذكر أن وفاق سطيف قد أقصي من منافسة الكأس بعد خسارته أمس بهدف لصفر.