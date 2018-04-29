بالفيديو.. حناشي:”أنا من قمت ببناء هذا الفريق الذي وصل للنهائي”

أكد محند شريف حناشي الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل أنه هو من قام بإستقدام اللاعبين اللذين قادوا الكناري لنهائي الكأس.

وقال حناشي في تصريحات لتلفزيون النهار أمسية اليوم الأحد:”اللاعبين لي جبتهم في الصيف ماحابوش يلعبوهم في مرحلة الذهاب”.

“الأن يتحدثون ويقولون أن حناشي قام ببناء فريق في المستوى قادنا للنهائي.. يجب إحترام الأشخاص”.

وبخصوص حضوره نهائي كأس الجمهورية يوم الثلاثاء بملعب 05 جويلية الأولمبي قال الرئيس الأسطوري للكناري.

“سأحضر نهائي فريق القلب ضد إتحاد بلعباس رغم أن البعض لا يريد ذلك”.