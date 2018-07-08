بالفيديو.. حناشي: “لعبت مبارتين ضد لالماس وكان خارقا للعادة”

حضر الرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي، اليوم الأحد، جنازة الفقيد حسن لالماس، أين ترحم على روح الفقيد، مؤكدا على خصاله الحميدة.

وصرح حناشي، لتلفزيون “النهار”: “حسن لالماس، رحم الله، هو أحسن لاعب جزائري لكل الأوقات، هذه هي الكلمة التي يمكن بها وصف لالماس”.

وأضاف: “في مشواري الكروي، واجهة حسن لالماس، في مبارتين، وكان خارقا للعادة، إنه لاعب استثنائي بمعنى الكلمة”.

وحضر الرئيس السابق لشبيبة القبائل، محند شريف حناشي، جنازة الفقيد، رفقة العديد من الوجوه الرياضية والسياسية المعروفة.