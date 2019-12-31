بالفيديو.. حناشي يقصف ملال :”نتا ماشي راجل”

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بالفيديو.. حناشي يقصف ملال :”نتا ماشي راجل”
بقلم إسماعيل عشاش

رد محند شريف حناشي، على خليفته على رأس شبيبة القبائل، واصفا إياه بالمجنون، وهذا في تصريحات لتلفزيون النهار، اليوم الثلاثاء.

وقال :”عائلة حناشي نظيفة، سآتي لكم بالمُجاهدين الكبار، الذين لا يزالون على قيد الحياة ليشهدوا علينا”.

وواصل :”إنه مجنون، هذا ماشي راجل، وهو مبعوث من أجل تكسير الجياسكا”.

وأردف :”في كل مرة يمر بها الفريق بمُشكل، يعتبرني السبب، وكأنني أنا من جعلت النادي ينهزم بثلاثية أمام شباب بلوزداد”.

#حناشي يرد : "عائلة حناشي نظيفة.. #ملال بعثوه باه يكسر #جياسكا وأي تعثر يحصلها فيا"

#حناشي يرد : "عائلة حناشي نظيفة.. #ملال بعثوه باه يكسر #جياسكا وأي تعثر يحصلها فيا"

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mardi 31 décembre 2019


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