بالفيديو.. حناشي يقصف ملال :”نتا ماشي راجل”

رد محند شريف حناشي، على خليفته على رأس شبيبة القبائل، واصفا إياه بالمجنون، وهذا في تصريحات لتلفزيون النهار، اليوم الثلاثاء.

وقال :”عائلة حناشي نظيفة، سآتي لكم بالمُجاهدين الكبار، الذين لا يزالون على قيد الحياة ليشهدوا علينا”.

وواصل :”إنه مجنون، هذا ماشي راجل، وهو مبعوث من أجل تكسير الجياسكا”.

وأردف :”في كل مرة يمر بها الفريق بمُشكل، يعتبرني السبب، وكأنني أنا من جعلت النادي ينهزم بثلاثية أمام شباب بلوزداد”.