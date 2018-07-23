بالفيديو..حنفيات بريكة بباتنة تضخ ترابا ممزوجا بالمياه

يعيش سكان شارعي العربي بن مهيدي و لخضر بورزق، ببلدية بريكة ولاية باتنة، على وقع كارثة بيئية بسبب تلوث مياه حنفياتهم.

ويظهر فيديو منتشر عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أنبوب حنفية يضخ مياه ملوثة غالبيتها تراب

ويؤكد مواطنو هذين الشارعين أن هذه المياه لا تصلح لا للشرب و لا للغسل.

و أضافوا أن مياه حنفياتهم الملوثة منذ أشهر، وهيا على هذا الحال، دون معرفة السبب.

ومازاد غضب السكان هو تسديدهم لفاتورة الماء، لكنهم لا يستفيدون من الماء الصالح للشرب.

وهو ما جعلهم يلجؤون إلى إقتناء صهاريج بأثمان باهظة، في ظل الإستهلاك الكثير للماء في فصل الصيف.

غير أن البعض منهم لضيق العيش يضطرون لتصفية الماء الملوث، حتى يتسنى لهم إستعماله، وهو ما يؤثر على صحتهم.