بالفيديو.. حوت ضخم يفاجئ راكبي الأمواج خلال أولمبياد باريس

بينما واجهت البرازيلية تاتيانا ويستون ويب، الكوستاريكية بريسا هينيسي في نصف نهائي رياضة ركوب الأمواج في تاهيتي. ظهر حوت في مرمى الكاميرات.

وعلى الرغم من أن الطقس كان متقلبًا، إلا أن أداء راكبي الأمواج كان جيدًا للغاية طوال الأسبوع. وخلال الدور نصف النهائي يوم أمس الاثنين 5 أوت، حيث قرر حوت ضخم مرافقتهم.

في الواقع، دخل هذا الحيوان البحري إلى ساحة الكاميرات في جولة نصف النهائي الأخيرة للسيدات. بين البرازيلية تاتيانا ويستون ويب والكوستاريكية بريسا هينيسي.

زيارة صغيرة جلبت الحظ للبرازيلي الذي تأهل للنهائي، قبل أن يخسر أمام الأمريكية كارولين ماركس.

وفي النهائي الصغير، فازت الفرنسية يوهان ديفاي بالميدالية البرونزية أمام بريسا هينيسي. وبذلك فازت بأول ميدالية أولمبية في رياضة ركوب الأمواج الفرنسية.

وفي فئة الرجال، توج الفرنسي كاولي فاست بطلا أولمبيا أمام الأسترالي جاك روبنسون.

وفي نهاية هذه الأحداث التي نظمت في تاهيتي. حصلت فرنسا على 48 ميدالية وتحتل المركز الثالث في الجدول العام، خلف الولايات المتحدة والصين.