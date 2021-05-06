بالفيديو.. حورية فرغلي تكشف عن وجهها على الهواء بعد إجراء 4 عمليات

كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن وجهها لأول مرة على المباشر، في حصة تلفزيونية، بعد إجرائها لـ4 عمليات جراحية.

وسافرت الفنانة إلى أمريكا، أين قامت بإجراء 4 عمليات جراحية على أنفها، واستعادت حاستي الشم والتذوق.

وتحدثت فرغلي عن رحلتها العلاجية وقالت: “صوتي مبقاش مخنف، وفي ناس لم أتخيل يكلموني ويسألوا عليا”.

وأكدت الفنانة، عن سؤال الجميع عنها، ساعدها في إستعادة الثقة في نفسها، كسيدة وكممثلة.

وأضافت ملكة جمال مصر السابقة: “حسسوني إني عايزة أشتغل أحسن وأقدم أكثر من اللي قدمته”.

وتابعت الفنانة: “حالتي النفسية كانت في الحضيض وكنت بتمنى الموت ومكنتش شايفة سبب ليا إني أعيش، بس الحمد لله، اللهم لك الحمد”.