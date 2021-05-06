بالفيديو.. حورية فرغلي تكشف عن وجهها على الهواء بعد إجراء 4 عمليات

فن وثقافة
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بالفيديو.. حورية فرغلي تكشف عن وجهها على الهواء بعد إجراء 4 عمليات
بقلم نادية بن طاهر

كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن وجهها لأول مرة على المباشر، في حصة تلفزيونية، بعد إجرائها لـ4 عمليات جراحية.

وسافرت الفنانة إلى أمريكا، أين قامت بإجراء 4 عمليات جراحية على أنفها، واستعادت حاستي الشم والتذوق.

وتحدثت فرغلي عن رحلتها العلاجية وقالت: “صوتي مبقاش مخنف، وفي ناس لم أتخيل يكلموني ويسألوا عليا”.

وأكدت الفنانة، عن سؤال الجميع عنها، ساعدها في إستعادة الثقة في نفسها، كسيدة وكممثلة.

وأضافت ملكة جمال مصر السابقة: “حسسوني إني عايزة أشتغل أحسن وأقدم أكثر من اللي قدمته”.

وتابعت الفنانة: “حالتي النفسية كانت في الحضيض وكنت بتمنى الموت ومكنتش شايفة سبب ليا إني أعيش، بس الحمد لله، اللهم لك الحمد”.


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