بالفيديو.. خالدي:”الأفارقة انبهروا بدور الشباب الجزائري في محاربة كورونا”

كشف وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” إعجاب وزراء الشباب الأفارقة بالتجربة الجزائرية التي اعتمدت على فئة الشباب في محاربة وباء كورونا.

خالدي قال بعد نهاية الاجتماع الذي جمع وزراء الشباب للدول الإفريقية عن طريق تقنية الفيديو.

“شكل هذا الإجتماع الوزاري للإتحاد الإفريقي فرصة مواتية لتقاسم تجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة وباء كورونا بالاعتماد على فئة الشباب”.

“لقد لمست خلال هذا الإجتماع إعجابا شديدا من نظرائنا الأفارقة بالتجربة الجزائرية كما أثنوا عليها كثيرا بحكم استنادها على مقاربة علمية وواقعية”.

https://m.facebook.com/mjsalgeria/videos/697736650795402/?_ft_=qid.6839365778411679583%3Amf_story_key.697736650795402%3A31%3A0%3A%3Aimpl%3Atop_level_post_id.697736650795402%3Acontent_owner_id_new.1474789209485364%3Apage_id.1474789209485364%3Atracking_source.video_home%3Aphoto_id.697736650795402%3Astory_location.31%3Astory_attachment_style.video_inline%3Atds_flgs.3%3Apage_insights.%7B%221474789209485364%22%3A%7B%22page_id%22%3A1474789209485364%2C%22page_id_type%22%3A%22page%22%2C%22actor_id%22%3A1474789209485364%2C%22dm%22%3A%7B%22isShare%22%3A0%2C%22originalPostOwnerID%22%3A0%7D%2C%22psn%22%3A%22EntVideoCreationStory%22%2C%22post_context%22%3A%7B%22object_fbtype%22%3A1%2C%22publish_time%22%3A1592413403%2C%22story_name%22%3A%22EntVideoCreationStory%22%2C%22story_fbid%22%3A%5B697736650795402%5D%7D%2C%22role%22%3A1%2C%22sl%22%3A31%2C%22targets%22%3A%5B%7B%22actor_id%22%3A1474789209485364%2C%22page_id%22%3A1474789209485364%2C%22post_id%22%3A697736650795402%2C%22role%22%3A1%2C%22share_id%22%3A0%7D%5D%7D%7D&__tn__=%2As%2As