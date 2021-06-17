بالفيديو.. خالدي يتفقد ملعب وهران ويصفه بالصرح المعماري المُتميز

قام وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي اليوم الخميس بتفقد الملعب الأولمبي الجديد لوهران رفقة الوزيرة المُنتدبة المُكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، وذلك قبل مواجهة المنتخب المحلي ضد ليبيريا.

الرجل الأول في الرياضة الجزائرية قال عقب هذه الزيارة التفقدية:”ملعب وهران الجديد صرح معماري مُتميز وستتدعم الحظيرة الوطنية للمنشآت الرياضية بملاعب آخرى قريبا على غرار براقي والدويرة وكذا ملعب تيزي وزو والذي نلتزم بتقديمها قريبا”.

ومن جانبها أكدت سليمة سواكري أن ملعب وهران الجديد هو إضافة كبيرة للرياضة الجزائرية وخاصة لرياضيي النخبة بما أنه يحتوي على مضمار ألعاب قوى من المستوى العالمي.