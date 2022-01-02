بالفيديو.. “خالوطة” في مواجهة أتلتيك بارادو والنصرية

يبدو أن الرابطة المُحترفة لا تُريد الاقتران بأشياء جميلة في الوقت الحالي وانما فقط بالمهازل والفضائح و”الخالوطة” والأمور السلبية.

والدليل على ذلك ما حدث أمسية اليوم الأحد في مواجهة نصر حسين داي أمام الضيف أتلتيك بارادو بملعب 20 أوت 1955، والتي تدخل لحساب الجولة ال11.

وبالعودة الى التفاصيل فإن عناصر النصرية رفضت استئناف اللعب بعد الهدف الأول الذي سجله الباك احتجاجا على عدم اعادة لاعبي بارادو للكرة.

حيث أخرج لاعبي النصرية الكرة الى التماس بعد سقوط لاعب الضيوف لكن عناصر الباك لم تُعد الكرة للفريق المُضيف ليُسجل بن بوعلي الهدف الأول اثر تلك الهجمة.

وبعد رفض عناصر النصرية استئناف اللعب سجل فريق الأكاديمية الهدف الثاني في مرمى شاغر عن طريق بوسيف ماجعل الأمر يبدو غريبا في بطولتنا المُحترفة.