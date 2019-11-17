بالفيديو.. “خالوطة كبيرة” في برنامج الخضر ببوتسوانا !!

الرياضة
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بالفيديو.. “خالوطة كبيرة” في برنامج الخضر ببوتسوانا !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حدث مالم يكن في الحسبان بالعاصمة البوتسوانية “غابورون” عندما تم تغيير موعد الحصة التدريبية  للمنتخب الوطني الجزائري.

الخضر كان من المفترض أن يتدربوا اليوم الأحد بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر لكن ذلك لم يحدث دون سابق إنذار.

حيث تفاجأ مبعوث تلفزيون النهار بدخول المنتخب البوتسواني لملعب “ناسيونال ستاديوم” من أجل التدرب في ذات التوقيت.

هذا الطارئ دفع بالناخب الوطني بلماضي لتغيير البرنامج وبرمجة حصة فيديو لمعاينة المنتخب البوتسواني مباشرة بعد صلاة المغرب قبل إجراء الحصة التدريبية الآخيرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=727956

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