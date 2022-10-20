بالفيديو.. خرجة غريبة من رونالدو تزيد من تأزم وضعه مع اليونايتد

أقدم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على تصرف غريب، خلال مباراتهم أمام توتنهام، مبديا عدم تقبل وضعه الحالي مع مانشستر يونايتد.

وغاب رونالدو، عن التشكيلة الأساسية لفريقه أمام توتنهام، التي انتهت بفوز اليونايتد بهدفين نظيفين، واكتفى بالقباء على كرسي البدلاء.

كما أبدى النجم البرتغالي، عدم رضاه عن وضعيته، بمغادرته الملعب نحو غرف تغيير الملابس، قبل نهاية المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الـ89.

تصرف كريستيانو رونالدو، اعتبره البعض تقليل من احترام الفريق، وقد يعرض “الدون” لعقوبات صارمة، ما سيزيد من تأزم وضعيته.

ويأتي هذا قبل شهر عن انطلاق مونديال قطر، والذي سيكون آخر فرصة يقود فيها كريستيانو منتخب بلده البرتغال.