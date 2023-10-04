بالفيديو.. خروج حيوان “الفقمة” في جيجل ومديرية الصيد البحري توضح

انتشرت خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر خروج فقمة على مستوى شواطئ ولاية جيجل على مرتين.

وبعد تداول الفيديوهات اتصلت خلية الاعلام لدى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بجيجل بالمواطنين. الذين وثقوا ظهور فقمة بسواحل ولاية جيجل.

وكشفت ذات الخلية أنه قامت تم توثيق الفيديوهات في موقعين على مستوى سواحل الولاية. الموقع الأول بالشاطئ الأحمر بالجهة الغربية ( المنطقة الصخرية) ببلدية زيامة منصورية. يوم الجمعة على الساعة 14:07 سا.

وأشارت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بجيجل أن هذه الفقمة يبلغ طولها 120 سنتيمتر تقريبا.كانت لها اصابة خفيفة على مستوى الذيل. حيث تم ارجاعها للبحر على مرتين و لم يلاحظ خروجها مرة اخرى بعدها.