بالفيديو: خسائر توضح حجم الحريق الذي خلف وفاة 8 رضع في الوادي

خلف، الحريق الذي شب في مصلحة الأم والطفل، بمستشفى بشير بن ناصر، في الوادي، خسائر ضخمة.

وأتت النيران، التي اشتعلت بفعل شرارة كهربائية في جهاز ضد البعوض، على عديد من الاقسام التي كان ينام فيها الأطفال والعاملين، والأجهزة.

وكانت الحماية المدنية، قد أفادت، أمس،أن الحصيلة النهائية، لحريق مستشفى الأم والطفل، في الوادي، بلغت وفاة 8 أطفال حديثي الولادة.

وأضاف بيان المصلحة، أن الحريق نشب على الساعة الثالثة و52 د، من صباح اليوم الثلاثاء، أين تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا.

بالإضافة إلى إنقاذ 37 إمرأة و28 عامل وعاملة، ووفاة 8 أطفال رضع، 3 بحروق، و5 مختنقين.

واشارت الحماية المدنية، أن تم منع انتشار الحريق للأماكن الأخرى، من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين.