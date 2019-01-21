بالفيديو..خطف طفلة بعد ساعات من ولادتها

قامت سيدة عراقية بخطف طفلة بعد ساعات من ولادتها، وذلك في مستشفى الزهراء، بمحافظة واسط، بالعراق.

وأظهرت كاميرا المراقبة في المستشفى، سيدة تمشي مسرعة بعد خطفها لطفلة، يوم الجمعة الماضي.

وتمكنت القوات الأمنية، السبت من القبض على الخاطفة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقال والد الطفلة “إن القوات الأمنية يعود لها الفضل في إلقاء القبض على المختطفة، التي سرقت طفلتي يوم الجمعة من المستشفى”.

وبعد التحقيقات مع الخاطفة، تبين أن سبب إقدام المرأة على خطف الطفلة، هو أن طفل شقيقتها مات وأرادت طفلة بدلا منه، لذلك أمها دفعتها لسرقة الطفلة.