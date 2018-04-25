بالفيديو.. خلاف حاد بين روراوة وزطشي حول أجور الطاقم الفني للخضر

دار نقاش حاد بين رئيس الفاف خير الدين زطشي وسلفه محمد روراوة خلال أشغال الجمعية العامة حول الأجور الكبيرة التي يتلقاها الطاقم الفني للمنتخب الوطني.

وقال روراوة أثناء تدخله في فيديو حصري تحصل تلفزيون النهار على نسخة منه:”56 مليار هي أجور الطواقم الفنية والتقنية للمنتخبات الوطنية وبهذا الشكل لن تذهب الفاف بعيدا”.

وجاء رد زطشي على هذا النحو:”أنت تقول أن هناك الكثير من النفقات لكن يجب أن تعلم أن ذلك يتماشى مع إحتياجات الفاف “.

وأضاف زطشي:”لو أتبع كلامك سأنزع المديرية الفنية وأعين مدرب وطني ب15 مليون فقط للتخلص من النفقات الكبيرة”.