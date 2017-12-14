بالفيديو.. خوالد:”شكرا أولاد البهجة.. وسأنجح مع فريقي الجديد”

أكد المُدافع نصرالدين خوالد اليوم الخميس أنه غير مُتخوف من التجربة الجديدة التي سيخوضها مع فريقه الجديد في الدوري السعودي.

وقال خوالد خلال الندوة الصحفية التي أُنعقدت بملعب عمر حمادي ببولوغين:”بحكم تجربتي الطويلة مع إتحاد العاصمة والمنتخب الوطني لست مُتخوف”.

وأضاف إبن مدينة بسكرة الذي فسخ عقده مع الإتحاد في الأيام الماضية:”سأكون يوم الأحد في السعودية للتوقيع مع نادي أُحد”.

وختم خوالد تصريحه لتلفزيون النهار قائلا:”أشكر أنصار الإتحاد اللذين وقفوا معي منذ قدومي وحتى في الأوقات الصعبة التي مررت بها”.

وبهذا سيلتحق خوالد بالجزائريين نبيل نغيز مُدرب “أحد” وعزالدين دوخة حامي عرين نفس الفريق وكذا زميله السابق في الإتحاد “أندريا”.