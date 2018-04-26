عاجل

بالفيديو.. خوالد يُسجل ويُقرب “أُحد” من البقاء

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. خوالد يُسجل ويُقرب “أُحد” من البقاء خوالد
بقلم عبد النور حواز

قاد نصر الدين  خوالد فريقه “أُحد” للفوز اليوم على الطائي بخماسية دون رد في لقاء الذهاب من ملحق الهبوط والصعود.

وسجل المُدافع الجزائري الهدف الأول في الدقيقة ال2 قبل أن يعود ويمنح تمريرة الهدف الثالث في الدقيقة ال47 لزميله السيفي.

وشارك أيضا الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة في التشكيلة الأساسية لفريقه “أُحد” كما حمل شارة القيادة مثلما جرت العادة.

في حين غاب المُهاجم محمد بولعويدات عن اللقاء لإختيارات فنية.

ويُقرب فوز اليوم فريق المدينة المنورة من البقاء في الدوري السعودي للمحترفين قبل موقعة العودة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital