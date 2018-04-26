بالفيديو.. خوالد يُسجل ويُقرب “أُحد” من البقاء

قاد نصر الدين خوالد فريقه “أُحد” للفوز اليوم على الطائي بخماسية دون رد في لقاء الذهاب من ملحق الهبوط والصعود.

وسجل المُدافع الجزائري الهدف الأول في الدقيقة ال2 قبل أن يعود ويمنح تمريرة الهدف الثالث في الدقيقة ال47 لزميله السيفي.

وشارك أيضا الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة في التشكيلة الأساسية لفريقه “أُحد” كما حمل شارة القيادة مثلما جرت العادة.

في حين غاب المُهاجم محمد بولعويدات عن اللقاء لإختيارات فنية.

ويُقرب فوز اليوم فريق المدينة المنورة من البقاء في الدوري السعودي للمحترفين قبل موقعة العودة.