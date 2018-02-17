بالفيديو.. خوالد يُطرد ودوخة يتلقي هدف “مارادوني”

إنهزم نادي “أُحد” أمسية اليوم السبت ضد مُضيفه الفيصلي بثنائية دون رد في الأسبوع 22 من الدوري السعودي للمُحترفين.

وأشرك مُدرب “أُحد” الجزائري نبيل نغيز الثنائي الحارس عزالدين دوخة والمُدافع نصر الدين خوالد في الشكيلة الأساسية.

هذا الأخير ترك فريقه بعشرة لاعبين بعد تلقيه لبطاقة حمراء في الدقيقة 55 جراء نيله لبطاقتين صفراويتين.

هذا فيما شارك الجزائري الثالث في تشكيلة “أحد” محمد بولعويدات كبديل بداية من الدقيقة 64 مكان زميله التونسي السيفي.

وتلقى دوخة في لقاء اليوم الهدف الأول بكيفية رائعة أقل ما يُقال عنها أنها على طريقة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.