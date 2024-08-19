بالفيديو.. داركسلر: “سعيد لأنني لست مدافعا لتفادي مواجهة براهيمي”

أثنى الألماني يوليان دراكسلر، نجم نادي الأهلي القطري، على الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة، معتبرا إياه من أفضل لاعبي الدوري القطري.

وفي حوار خصّ به قناة “الكأس” القطرية، صرّح دراكسلر: “من أفضل اللاعبين في الدوري القطري بالنسبة لي، ياسين براهيمي”.

كما أضاف نجم الأهلي القطري: “هو لاعب سريع، مراوغ، ويسجل، بالإضافة لصناعة للأهداف، يمكنه فعل أي شيء”.

وختم يوليان دراكسلر، تصريحاته بخصوص ياسين براهيمي: “أنا سعيد لأنني لست مدافعا، لكي لا أدافع ضده”.