بالفيديو.. داعية إسلامي يدعو “صلاح” للتوبة وإعتزال كرة القدم

الرياضة
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بالفيديو.. داعية إسلامي يدعو “صلاح” للتوبة وإعتزال كرة القدم سجود صلاح
بقلم عبد النور حواز

عرض الإعلامي “محمد الباز” تسجيلا صوتيا لداعية يُدعى “هشام البيلي” يُطالب فيه النجم المصري “محمد صلاح” بإعتزال كرة القدم والتوبة.

ووصف الداعية السلفي في التسجيل الصوتي سجود لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تسجيله الأهداف بالأمر الغير الشرعي.

ورد الدكتور “عبد الله النجار” عضو مجمع البحوث على هذا الداعية خلال مُداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”.

قائلا أن صلاح حول الرياضة إلى قيمة أخلاقية إسلامية مُضيفا أن الأخير نشأ في بيئة ريفية مُتدينة.

ويتخلق بأخلاق الإسلام ومعروف بفعل الخير في مصر مُطالبا الداعية السلفي بالتوبة ومُراجعة أمور الفقه.

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