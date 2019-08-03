بالفيديو.. داليا شيح تطرح ديو غنائي عالمي مع النجم “كريس براون”

طرحت الفنانة الجزائرية الشابة، “داليا شيح”، ديو غنائي، مع النجم العالمي، “كريس براون”، أمس الجمعة، على صفحتها بموقع الفيديوهات، “اليوتيوب”.

الأغنية تحمل عنوان “gotta have it all”، وحصلت على أكثر من 11 الف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها على موقع “اليوتيوب”.

وقد نالت الأغنية إعجاب محبي الفنانة الجزائرية، والذين تمنو لها تحقيق المزيد من النجاحات في مشوارها الفني.

و “كيس براون”، هو مغني “ار اند بي” أمريكي، وهو مؤلف وملحن ومخرج، حصل على عدة جوائز عالمية.

للتذكير، أعلنت داليا شيح “21 عاما”، منذ أيام، خبر زواجها، في حفل أفيم بالعاصمة الفرنسية، “باريس”.