بالفيديو.. دانتي يستنجد بهشام بوداوي في تدريبات نيس لتحسين أرقامه

استعان لاعب نادي نيس، دانتي كوستا، بزميله الدولي الجزائري هشام بوداوي، خلال تدريبات الفريق سعيا لتحسين أرقامه في اختبار السرعة.

ولجأ دانتي لحيلة طريفة، لتحقيق مسعاه، أين ظهر من خلال مقطع فيديو، وهو يغير جهاز قياس حركة بوداوي، بجهازه الخاص.

كما علق مدافع نيس على الخطوة التي قام بها، ممازحا زملائه: “أضع جهاز بوداوي، حتى تلاحظون بأنني أركض كثيرا”.

يذكر أن هشام بوداوي، يتمتع بسرعة ولياقة بدنية جد عالية، ويعد من بين أفضل اللاعبين بدنيا من بين زملائه في نادي نيس.