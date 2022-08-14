بالفيديو.. دب في حالة هلوسة بعد تناول عسل مخدر

تم العثور على دب صغير وهو في حالة هلوسة غريبة، بعد تناوله نوع من مخدر من العسل في غابات تركيا.

ولاقى فيديو الدب “المهلوس” شعبية ضخمة حول العالم،. وأثار تفاعل سكان العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحكها تصرفات الدب تحت تأثير “العسل المجنون”.

ووفقا لسكاي نيوز، يُعتقد أن الدب أصبح “ثملا” بعد تناول كمية زائدة من “العسل المجنون”. وهو اسم يطلق على نوع من عسل أشجار الورد، الذي يمكن أن يكون له تأثيرات مهلوسة.

كما يسبب العسل الذي يستخرج من رحيق أشجار الورد، التي تنتشر في مناطق بآسيا وتركيا، على تأثيرات خطيرة. قد تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة.

وقالت السلطات المحلية إن الدب نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج. ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه في البرية في الأيام المقبلة.

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