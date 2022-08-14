بالفيديو.. دب في حالة هلوسة بعد تناول عسل مخدر
تم العثور على دب صغير وهو في حالة هلوسة غريبة، بعد تناوله نوع من مخدر من العسل في غابات تركيا.
ولاقى فيديو الدب “المهلوس” شعبية ضخمة حول العالم،. وأثار تفاعل سكان العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحكها تصرفات الدب تحت تأثير “العسل المجنون”.
ووفقا لسكاي نيوز، يُعتقد أن الدب أصبح “ثملا” بعد تناول كمية زائدة من “العسل المجنون”. وهو اسم يطلق على نوع من عسل أشجار الورد، الذي يمكن أن يكون له تأثيرات مهلوسة.
كما يسبب العسل الذي يستخرج من رحيق أشجار الورد، التي تنتشر في مناطق بآسيا وتركيا، على تأثيرات خطيرة. قد تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة.
وقالت السلطات المحلية إن الدب نُقل إلى طبيب بيطري، حيث كان يتلقى العلاج. ومن المرجح أن يتم إطلاق سراحه في البرية في الأيام المقبلة.
Bear eats Mad Honey and gets high 🤣 pic.twitter.com/2Az2eQ2x3z
— Lukas Adamowicz (@LukasAdams44) August 11, 2022
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شاب سعودي يتحول إلى بطل خلال إجازته بالنمسا.. هذه القصة
تحول شاب سعودي ذهب في عطلة إلى النمسا، إلى بطل حقيقي، بعدما تمكن من إنقاذ طفلة ووالدها من موت محقق.
وبدأت الحكاية، عندما كان الشاب رفقة اخيه وصديقهم يتجولون أمام بحيرة قرية هالستات خلال رحلتهم إلى النمسا.
وقال عسكر الهاجري، للعربية نت، إنه كان برفقة شقيقه بدر وأحد أقاربهم، وهو خالد سالم الهاجري، في رحلة إلى النمسا.
وخلال نزهتهم في بحيرة قرية هالستات، وخلال تأملهم في الطبيعة وتصوير المناظر الخلابة سمعوا صوت صراخ وأنين لطفلة تبلغ من العمر عامين.
حيث سقطت من مطل البحيرة على ارتفاع يزيد عن 5 أمتار. وكان والدها يحاول إنقاذها دون جدوى، وكان على وشك الغرق هو أيضا.
مما جعل الشباب الثلاثة يركضون للسباحة في البحيرة وإنقاذ الطفلة ووالدها من الغرق وسط ذهول الحاضرين من هول الموقف.
وقال العسكري: “ولله الحمد تمكنا من التقاط الطفلة وإجراء اللازم لإنقاذها على أكمل وجه. كما تم إنقاذ والدها بعد أن كانت الأسرة في صدمة وقام الأب والأم بتقديم الشكر وتقبيل رؤوسنا وهم يقولون هذا المعروف لا يمكن أن ننساه”.
وأكد الشاب، أن هدفهم كان المساهمة في إنقاذ حياة سائلين المولى أن يكتبها في ميزان حسناتهم وأن تكون الطفلة ووالدها بخير وصحة وعافية.