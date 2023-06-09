بالفيديو.. دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة رولان غاروس

حسم النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش التأهل إلى نهائي بطولة رولان غاروس عقب فوزه أمام المنافس كارلوس ألكاراث في مسابقة التنس.

وابهر دجوكوفيتش الجميع بمهاراته الفنية في عالم التنس، وهو الذي اعتبر المصنف ثالثا في وقت سابق بعد كل من روجي فيديرير ورافائيل نادال.

كما هزم الصربي المصنف الأول عالميا ألكاراث بثلاثة مجموعات لواحدة، ليتاهل مباشرة، أين سيواجه الفائز من مباراة كاسبر رود وألكسندر زفيريف.

وينتظر المتتبعّون للكرة الصغيرة أن يفوز الصرب بالنهائي و بالطبعة الحالية التي تجري وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس.

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