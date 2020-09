بالفيديو.. دخان حرائق الغابات الأمريكية يصل إلى أوروبا

وأوضحت بيانات “كوبرنيكوس” لمراقبة الغلاف الجوي، أن دخان الحرائق قطع مسافة 8 آلاف كيلومتر إلى بريطانيا وأجزاء من شمال أوروبا.

وقال المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية، إن حرائق كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، انبعث منها ما يقدر 33.4 مليون طن من غاز الكربون.

وقد أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية أنّ الدخان المنبعث من حرائق الغابات بالساحل الغربي وصل إلى ساحلها الشرقي بعدما اجتاز البلاد.

ووفقاً لموقع “نيويورك مترو ويذر” فإنّ الدخان تسبّب بالأجواء الضبابية التي خيّمت جزئياً على سماء المدينة.

وقال الموقع إنّ دخان الحرائق كان متكدّساً لأيام عديدة خلت فوق الساحل الغربي بسبب تعرّضه لضغط شديد.

