بالفيديو.. دخول الوفد الجزائري في حفل إفتتاح الالعاب البارالمبية

جرت رسميا اليوم الثلاثاء، مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وتحتضن العاصمة اليابانية طوكيو الألعاب البارالمبية “لذوي الاحتياجات الخاصة”، التي أجلت لمدة سنة في ظل قيود صارمة لتفادي تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من استضافتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، بنجاح كبير.

وحظرت السلطات اليابانية حضور المشجعين في الألعاب البارالمبية، حيث تسجل البلاد أعدادا قياسية في الإصابات بفيروس كورونا، رغم الإجراءات الصارمة وحالة الطوارئ في مناطق عدة منها.

وشاركت الجزائر بـ 57 رياضيا في مختلف المنافسات حيث دخل الوفد الجزائري بالزي التقليدي خلال حفل الإفتتاح.

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