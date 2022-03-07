بالفيديو.. درفلو هدافا ويقود ناديه لفوز جديد

قاد المهاجم الجزائري أسامة درفلو نادي زويل، لتحقيق فوز جديد، خلال المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم نادي فورتون.

وشارك درفلو أساسيا ضمن تشكيلة ناديه، في هذه المواجهة التي جمعتهم بفريق فورتون، والتي شهدت تألق الجزائري.

كما تمكن المهاجم السابق لاتحاد العاصمة من تسجيل الهدف الوحيد في هذه المباراة، في الدقيقة الـ77، برأسية محكمة.

وبهذا رفع أسامة درفلو رصيده من الأهداف في هذا الموسم لثلاثة، بالإضافة لأربع تمريرات حاسمة.