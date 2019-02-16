بالفيديو.. “درفلو” يتعرض لإصابة خطيرة ويُغادر متأثراً

تعرض الدولي الجزائري أسامة درفلو سهرة اليوم السبت، لإصابة تبدو خطيرة مع فريقه “فيتيس آرنهيم” في مواجهة “فيلم تو تيلبورغ”.

وجاءت الإصابة على مستوى القدم اليمنى ماجعل المدرب يقوم بتغييره في الدقيقة الـ38 من عرم الشوط الأول بزميله محمد دودة.

ونشر الإعلام الهولندي فيديو للهدّاف الجزائري وهو يغادر ملعب المُباراة بعكازات، مشيراً في ذات الوقت لخطورة الإصابة التي تعرض لها.

وبهذا سيغيب بنسبة كبيرة إبن مدينة بوسعادة عن المباريات المقبلة لناديه كما سيضيع أيضا فرصة التربص القادم للمنتخب الوطني.