بالفيديو.. درفلو يضيف هدفا جديدا إلى رصيده

رفع المهاجم الجزائري أسامة درفلو لاعب فيتيس أرنهيم الهولندي، على رابه هدف له هذا الموسم، خلال مواجهة نادي زوول.

وشارك أسامة درفلو، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه فيتيس أرنهيم، أمس السبت، خلال مواجهة نادي زوول، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الهولندي.

وبرز المهادم الجزائري، مع بداية هذه المباراة، من خلال افتتاحه باب التسجيل في الدقيقة الـ7، مانحا التقدم لناديه فيتيس، قبل أن تنتهي المبارة بنتجية 2-1 لصالح فريق زوول.

وبهذا تمكن أسامة درفلو، من رفع رصيده في هذا الموسم، إلى أربعة أهداف، وتمريرة حاسمة، في 10 مباريات شارك فيها.