بالفيديو.. درفلو يضيف هدفا جديدا إلى رصيده

أضاف الدولي الجزائري أسامة درفلو هدفا جديدا إلى رصيده، اليوم الأحد، خلال المواجه التي جمعت فريقه فيتيس، بنادي فورتاتا.

وشارك أسامة درفلو، معادته أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فيتيس أرنهيم، في مواجهة فورتاتا، ضمن الجولة الـ10 من الدوري الهولندي.

وبرز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ72، من عمر هذه الماجهة، أين افتتح باب التسجيل عن طريق رأسية محكمة، مانحا التقدم لصالح فريقه.

وبهذا رفع أسامة درفلو، رصيده من الأهداف لهذا الموسم، بألوان فيتيس أرنهيم، إلى 3 أهداف في جميع المنافسات.