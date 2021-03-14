بالفيديو.. درفلو يقود فيتيس لفوز جديد بتسجيله لثنائية وتمريرة حاسمة

قاد المهاجم الجزائري أسامة درفلو ناديه فيتيس، اليوم الأحد، لتحقيق فوز جديد، من خلال مساهمته بهدفين، وتمريرة حاسمة.

وشارك درفلو، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه فيتيس في هذه المباراة، وأمضى أين سجل أول أهداف فريقه في الدقيقة الـ44 برأسية محكمة.

وعاد المهاجم الجزائري للبروز من جديد، في الدقيقة الـ53، أين أمضى الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يمنح تمريرة حاسمة، جاؤ على اثرها الهدف الثالث لفريقه.

وانتهت هذه المواجهة التي جمعت نادي فيتيس، بفريق أولتراخت، لحساب الدوري الهولندي، بفوز رفقاء أسامة درفلو، بنتيجة 3-1.