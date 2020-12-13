بالفيديو.. درفلو يواصل التألق ويبصم على هدفه الخامس هذا الموسم

تألق النهاجم الجزائري أساسمة درفلو من جديد، بألوان نادي فيتيس، بإضافة هدف جديدة إلى رصيده اليوم الأحد، خلال مواجهة هيرنفين.

وشارك أساسمة درفلو، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه فيتيس الهولندي، أين قاد هجم الفريق في مواجهة نادي هيرنفين.

وبرز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ39 من الشوط الأول، اين افتتح باب التسجيل لصالح فريقه، بتسديدة قوية.

وبهذا رفع أسسامة درفلو، رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، مؤكدا من جديد انطلاقته القوية.