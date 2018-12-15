بالفيديو.. درفلو يُكرّم ماجر في عيد ميلاده الـ60 !!

قاد المهاجم الجزائر أسامة درفلو، سهرة اليوم، نادي فيتيس آرنهيم للفوز بثنائية لهدف أمام فينلو، في الدوري الهولندي.

ووقع الجزائري الهدف الثاني الذي منح الفوز لفريقه في الدقيقة الـ80، عن طريق الكعب وعلى طريقة مواطنه رابح ماجر.

وما صنع الحدث هو أن هدف درفلو اليوم، يصادف عيد ميلاد النجم الجزائري رابح ماجر المولود في 15 ديسمبر 1958.

وبهذا الهدف بلغ الهداف السابق لإتحاد العاصمة، هدفه الخامس في أول موسم إحترافي له في بلاد الطواحين.