بالفيديو.. دريس حواس يدافع عن نفسه بعد فضيحة عدم تسجيل السباحين

دافع دريس حواس المدير الفني للإتحاد الجزائري للمصارعة، والمكلف بالوفد الجزائري بالألعاب الأولمبية عن نفسه بعد الخطأ الفادح الذي إرتكبه بسبب ملئ إستمارة الإنسحاب للسباحين الجزائريين عوض ملئ إستمارة المشاركة.

وقال دريس حواس فور وصوله إلى مطار هواري بومدين اليوم الإثنين من العاصمة اليابانية طوكيو أنه مهمته كانت كمدرب وطني، وليس كمكلف بالوفد الجزائري وقال:

“بالنسبة للسباحين، فإنهم شاركوا بطريقة عادية، والخطأ يبقى خطأ في حال عدم مشاركتهم لكن الحمد لله شاركوا ولا يوجد أي خطأ وصلح في نفس الوقت، ونحن نتكلم كلام مقاهي، مع كل إحتراماتي للصحافة الجزائرية، ولا يمكنني النزول للمستوى الرديئ لبعض الأشخاص الذين ظهور في البلاطوهات”.