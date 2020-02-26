بالفيديو.. دزيري:”لهذا السبب قررت الإستقالة”

كشف “بلال دزيري” سبب استقالته من تدريب فريق إتحاد العاصمة عقب الخسارة في الداربي العاصمي الكبير ضد مولودية الجزائر.

“بلالو” قال في اتصال هاتفي بتلفزيون النهار أمسية اليوم الأربعاء:”لقد قررت الإنسحاب من تدريب فريق إتحاد العاصمة واتفقت مع الإدارة الحالية على فسخ العقد بالتراضي رغم إصرارها الشديد على بقائي”.

“قررت الذهاب من أجل منح دفعة معنوية للفريق، حصيلتي كانت مقبولة على العموم رغم كل المشاكل التي مررنا بها من الناحية المالية”.

“أشرفت على الفريق في 18 مباراة لأن مباراة مولودية الجزائر في الذهاب لم تُلعب وبالنسبة لي حققت 28 نقطة على الميدان”.