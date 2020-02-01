بالفيديو.. دزيري يقصف مدوار ويدافع عن اللافي

قصف دزيري بلال، مدرب إتحاد الجزائر، رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن مؤيد اللافي.

وتحدث الدولي السابق، عن الرجل الأول في “لاليغ” قائلا :”انا تقني ومهمتي تقتصر على الجانب التقني، وأتحدث عن فريقي فقط”.

وواصل :”هناك أناس يقومون بعمل لا يدخل ضمن نطاقهم، من خلال الحديث عن الأهداف التي سجلوها وغير ذلك”.

وأضاف :”ليس من حقهم الحديث بمثل هذه الطريقة، خاصة وأن اللاعب أجنبي وكان من المُفترض أن نحترمه”.

يُشار بأن مدوار، أكد في تصريحات سابقة، بأن إدارة إتحاد العاصمة أخطأت عندما رفضت لعب الداربي أمام المولودية بسبب اللافي.

وأكد بأن النجم الليبي، لم يُسجل 20 هدفا، وبأن الفريق العاصمي كان قادرا على اللعب دونه.