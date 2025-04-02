بالفيديو.. دغموم هدافا ويقود البورسعيدي لفوز مثير في كأس الكاف

قاد المهاجم الجزائري، عبد الرحيم دغموم، فريقه المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، إلى تحقيق فوز مهم بثنائية نظيفة أمام نادي سيمبا التنزاني، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وسجل عبد الرحيم دغموم هدفا بطريقة جميلة جدا، في الدقيقة الـ15 من زمن المباراة، ليفتتح باب التسجيل لفريقه. قبل أن يضيف زميله في الفريق، جون إيكوبا، الهدف الثاني.

وهي النتيجة التي منحت أنصار آمالا كبيرة لمشجعي نادي المصري البورسعيدي، للتأهل إلى الدور القادم من المنافسة الإفريقية.

ويشار إلى أن نجم الفريق المصري، عبد الرحيم دغموم، تعرض لإصابة في الدقيقة الـ64، أجبرته على الخروج من الملعب.