بالفيديو.. دغموم يتسبب في خيبة أمل كبيرة لمدرب المنتخب المصري

كشفت وسائل إعلام مصرية، أمس الجمعة، عن واقعة غريبة حدثت لمدرب المنتخب المصري ري فيتوريا، مع اللاعب الجزائري بنادي المصري بورسعيدي، دغموم عبدالرحيم.

و أوضح الإعلامي بقناة ETC المصرية، محمد شبانة، عبر حصة BOX2BOX، أنّ الناخب المصري فيتوريا، عاين اللاعب دغموم في عدة لقاءات.

وقرر أن يستدعي اللاعب للتربص المقبل للمنتخب المصري، بعد مستوياته الجيدة مع فريقه.

ظناً منه أن اللاعب دغموم مصري الجنسية، وليتفاجئ بعدها فيتوريا بأن اللاعب جزائري الجنسية، بعد أن قام الطاقم الفني بالكشف عن استحالة استدعائه.

وهو الأمر الذي أصاب الناخب المصري، بخيبة أمل، خاصة وأنه كان يتابع لاعب المصري البورسعيدي دغموم مؤخراً.