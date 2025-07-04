بالفيديو.. دغموم يجدد عقده مع النادي المصري

جدد اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، عقده مع نادي المصري البورسعيدي، ليواصل بذلك مغامرته في الدوري المصري.

وأعلنت إدارةنادي المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تجديد عقدها مع الجزائر دغموم.

كما نشر مسؤولي النادي المصري، مقطع فيديو، قدمت من خلاله لاعبها دغموم، بطريقة خاصة، لأنصار فريقهم.

يذكر أن عقد عبد الرحيم دغموم، مع نادي المصري البورسعيدي، كان قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي، قبل أن يتفق الطرفان على تجديده.