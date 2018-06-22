بالفيديو.. دقيقة صمت في التلفزيون الأرجنتيني بعد الخسارة ضد كرواتيا

يبدو أن خسارة المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الكرواتي بثلاثية دون رد أمسية الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمونديال روسيا أثرت بشكل كبير على الشعب الأرجنتيني.
حيث وقف عدد من ضيوف ومقدمي أحد البرامج في التلفزيون الأرجنتيني دقيقة صمت بعد خسارة زملاء ميسي.
وظهر مُقدم برنامج رياضي وضيوفه على الهواء مباشرة على قناة “tyc sport” وهم يقفون دقيقة صمت حزنا على الخسارة المهينة ضد زملاء مودريتش.
🤭Dünya Kupası'nda maçında Arjantin, Hırvatistan'a 3-0'lık skorla yenilince ülkenin önde gelen kanallarından "TyC Sports" ekranlarında bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. #CRO #ARG #WorldCuphttps://t.co/jlB8uqfm3k pic.twitter.com/N1ff02AP9o
— SKOR (@SozcuSkor) June 22, 2018
التعليقات (0)