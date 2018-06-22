بالفيديو.. دقيقة صمت في التلفزيون الأرجنتيني بعد الخسارة ضد كرواتيا

يبدو أن خسارة المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الكرواتي بثلاثية دون رد أمسية الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمونديال روسيا أثرت بشكل كبير على الشعب الأرجنتيني.

حيث وقف عدد من ضيوف ومقدمي أحد البرامج في التلفزيون الأرجنتيني دقيقة صمت بعد خسارة زملاء ميسي.

وظهر مُقدم برنامج رياضي وضيوفه على الهواء مباشرة على قناة “tyc sport” وهم يقفون دقيقة صمت حزنا على الخسارة المهينة ضد زملاء مودريتش.