بالفيديو.. دنيا بطمة الراي جزائري والقفطان مغربي

أكّدت الفنانة المغربية “دنيا بطمة” أن اللباس التقليدي “القفطان” هو لباس مغربي الأصل.

وقالت بطمة بعصبية خلال ندوة صحفيّة، أنّه لا أحد يتكلم معها عن الوطنية،

وواصلت بطمة حديثها،” أنّه مع احترامي لكلّ أهل الجزائر، إلاّ أنّ اللباس الذي يكون فيه الطراسن والعقاد هو مغربي.

وبالتالي فإنّ القفطان هو مغربي، مؤكّدة بأنّ الجزائريين معروفون بلباس الكاراكو،أما القفطان والجابادور هي ألبسة مغربية.

وفي ردّها على سؤال الصحافة، عن الرّاي بأنّه جزائري قالت أنّ “هذه حاجة عرفينها”.

أي أنّ الراي هو فن جزائري فعلا، لكنّ القفطان المغربي يبقى مغربيا.

وتمنّت بطمة في الأخير أن ينتهي الجدال في هذه الأمورالتي لاتفيد في شيئ.