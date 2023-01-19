بالفيديو.. “دوبلي” محرز يقود السيتي لضرب توتنهام برباعية

قاد سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري رياض محرز ريمونتادا مجنونة لفريقه مانشستر سيتي.

وذلك في اللقاء الذي جمعهم بتوتنهام هوتسبير بملعب الاتحاد وانتهى بتفوق السيتي برباعية لهدفين.

وكان السيتي منهزما بهدفين دون رد في الشوط الأول، لكن زملاء محرز عدلوا في بداية الشوط الثاني.

ومنح محرز التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني لزميله إيرلينغ هالاند في الدقيقة الـ54.

قبل أن يعود ويُسجل الهدف الثالث بنفسه في الدقيقة الـ63 بطريقة غاية في الروعة، وفي الدقيقة الـ90 أضاف ساحر العرب الهدف الرابع.