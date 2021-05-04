بالفيديو.. “دوبلي” محرز يقود مانشستر سيتي لنهائي تاريخي في دوري الأبطال

سجل “رياض محرز” سهرة اليوم الثلاثاء “دوبلي” ليقود مانشستر سيتي الإنجليزي لبلوغ نهائي مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

النجم الدولي الجزائري سجل الهدفين في الدقيقتين ال11 وال63 من مواجهة العودة من الدور نصف النهائي التي جرت بملعب “الإتحاد” بمدينة مانشستر الإنجليزية.

المواجهة انتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد ليتأهل زملاء محرز مُستفيدين من فوزهم ذهابا أيضا بهدفين لهدف وحيد بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

مواجهة سهرة الثلاثاء عرفت مُشاركة النجم الدولي الجزائري رياض محرز طيلة أطوارها كما طُرد دي ماريا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال69.