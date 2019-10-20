بالفيديو.. دوخة “خلطها” بسبب إعتداء من المغربي أمرابط

أقام الدولي الجزائري عز الدين دوخة الدُنيا ولم يُقعدها، بعد نهاية المواجهة بين ناديه الرائد ونظيره النصر، سهرة أمس السبت.

وإنفعل الحارس الثاني للمنتخب الوطني، أولا بسبب تعرضه لإعتداء من المغربي نور الدين أمرابط، خلال اللقاء.

ليزداد غضبه بعد نهاية المُباراة، ليشتبك لفظيا مع قائد العالمي، أسامة هوساوي، ليتدخل زملاؤه لتهدئته، وتفادي إحتقان الوضع بشكل أكبر.

وإحتج إبن الشلف على عدم تعرض مُهاجم أسود الأطلس للطرد، مُعتبرا بأنه تعرض لتدخل غير شرعي، من نجم غلاتاساراي السابق.